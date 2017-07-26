24 Temmuz’da Üsküp’te verdiği konserle büyük beğeni toplayan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, bu akşam Ohri’de sanatseverlerin karşısına çıkacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser, 20.30’da Gligor Prliçev Kültür Evinde başlayacak. Giriş ücretsiz olacak.
Şef Anvar Akbarov (Kazakistan) ve Mustafa Mehmandarov (Azerbaycan)’un yönetiminde, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyası bestecilerine ait eserler icra edilecek.
Yılda bir kez toplanan, her yıl farklı sanatçıların yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nda bu yıl, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan (RF)’da öğrenimlerine devam etmekte olan genç sanatçılar yer alıyor. Konserlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren orkestranın repertuarında dünya klasiklerinin yanı sıra, TÜRKSOY üyesi 14 ülkeye ait eşsiz eserler yer alıyor.
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