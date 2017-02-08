



Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü heyeti bugün Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Müdür Ercan Serin önderliğindeki heyet, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska tarafından kabul edildi.



Kültür Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe de yer aldı.

Makedonya Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta Türkiye ile Makedonya Kültür Bakanları Elizabeta Kançeska Milevska ile Nabi Avcı arasında Türkiye'nin de maddi destek sağladığı Üsküp'teki Türk Tiyatrosu'nun inşaat çalışmalarının hızlandırılması konusunun masaya yatırılması nedeniyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü heyetinin bu ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmede Kültür Bakanı Kançeska Milevksa'nın iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine verdiği önemden dolayı Mevkidaşı Nabi Avcı'ya teşekkürlerini ilettiği ifade edildi. Bakan Milevska, ayrıca yakında iki ülke Kültür Bakanlığı arasında yeni anlaşmanın imzalanacağı bilgisini de verdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'den gelen misafirlerimiz, Türkiye ile Makedonya arasındaki geleneksel dostluğun devam ettiğini ifade ederken, Üsküp Türk Tiyatrosunun inşaatında yaptıkları denetim hakkında bilgi verdi. Heyet ayrıca, Türk Tiyatrosunun inşaatında yararlı olacak önemli teknik bilgiler de verdi." ifadeleri yer alıyor.

Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü heyeti arasında gerçekleşen görüşmede, Üsküp Türk Tiyatrosu'nun yeni bina inşaatı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiği kaydedilirken, Türk Tiyatrosu ekibinin en kısa zamanda yeni binada oyunlarını sergilemeleri temennisinde bulunuldu.