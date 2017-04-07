Ziyareti sırasında Büyükelçi Kara, Dernek Başkanı Salaydin Zekir ve dernek yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmede Derneğin önde gelen isimleri Sadettin Ali, Firdaus Nebi, Halil Abdulla, Metin Dalip, Cemil Kuçeviç ve diğer üyeler de yer aldı.
Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Yeni Yol Başkanı Salaydin Zekir ve diğer yöneticileri derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2-3 ay önce derneğin başına geçen yeni yönetimin kısa sürede folklor ekibini nasıl canlandıklarını anlattı. Başkan Zekir, Büyükelçi Tülin Erkal Kara'yı 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri etkinliğe davet ederek bu ziyareti için kendisine Yeni Yol adına teşekkür etti.
Büyükelçi Tülin Erkal Kara, daha sonra Yeni Yol'un folklor ekibinde yer alan gençlerle de sohbet etti. Folklor ekipleri Büyükelçi Kara'ya özel minik bir gösteri düzenleyerek performans sergiledi.
Türkiye Büyükelçisi Kara Yeni Yol Derneğini...
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