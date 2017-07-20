Kosova’da yayın hayatına devam eden Türkçem dergisi, 200’ncü sayısına ulaştı. İlk sayısının çıkışı zor günlerin yaşandığı döneme rastlayan Türkçem dergisi, savaşın ayak seslerinin gümbür gümbür duyulduğu günlerde, Türkçe’nin giderek yara aldığı bir dönemde kardelen misali doğuverdi.

Bundan önceki sayılarında değişik konulara yer veren Türkçem dergisi, ayrıca yayın hayatına başladığı 1999’dan beri çocuk edebiyatına ve onun gelişmesine katkı sunanlara yılın ödüllerini verdi. Bunların arasında Çuvaşistan, Özbekistan, Kırım, Tataristan’lı şair-yazarlar da bu ödülün sahibi oldular. Bununla Türkçem dergisi, dünyada Türk kültür bütünlüğüne de bir katkı sundu.

Türkçem dergisi editörü Zeynel Beksaç, “Bundan sonra da aynı aşk ve sorumlulukla yola devam edeceğiz. Türkçe’nin Rumeli yakasında kimliğimize şemsiye açmayı, onu ilelebet bu topraklarda savunmayı boyun borcu bileceğiz. Yeni dizelerin, yeni tümcelerin, demir attığı liman olmayı sürdüreceğiz. Önceliğimiz bundan böyle de; gönül kapılarının çoğalmasını sağlamak, yaşadığımız bu topraklarda dostluk, kardeşlik, barış uğruna nöbete durmaktır. Yolumuza başlarken de aynı hedefi arzulamıştık; Türkçem olarak bu topraklarda yeni Necati Zekeriya’ları, Fahri Kaya’ları, İlhamiEmin’leri, Nusret Dişo Ülkü’leri, Hasan Mercan’ları vb. yetişmesine katkımızı sunabilmektir. Gözlerimize dayanarak büyük bir mutlulukla bu doğrultuda Balkanlarda gerçekten bir uyanışın varolduğunu söylemek mümkün. Yepyeni bir kuşak yetişiyor. Türkçesine hakim, yürekli bir genç kuşak! Sevinmemek elde değil. İşte bu açıdan bizler de Türkçem olarak buna bir nebze katkıda bulunabiliyorsak, büyük bir kıvanç duyarız.” sözlerini ifade etti.



