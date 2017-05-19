Kosova’da yayınlanan Türkçem Dergisi, 198’nci kez okuruyla buluştu. 198. sayısının yayınlandığı Türkçem Dergisi, bu sayıda da dopdolu bir içerikle okuyucusunun karşısına çıktı.

Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin yayını olarak “Balkanlarda Dizelerin İzinde” adı altında sözkonusu almanak, derneğin yaklaşık üç yıllık yoğun etkinliklerini içeriyor. Bol bol fotoğrafların da yer aldığı almanak, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu’nca yayınlandı.

Bu sayıda; Fahri Kaya, Hasan Mercan, Alaettin Tahir, Şükriye Okcan’ın yanı sıra Necati Zekeriya’nın çevirileriyle Balkanlı şairlerden bir demet şiir yer alıyor. Diğerlerinin yanında, Yakup Ömeroğlu, Elif Konur, Mustafa Uçurum, Leyla Şerif Emin, Mehmet Haşim Salihi’nin değişik konulardaki yazıları; Resne’den ilk kitabıyla ilgi uyandıran Emel Hamza Şerif’in Yeni Balkan Yayınevi’nin yayınladığı “İlhamın adı: Perşembe” adlı kitabına önsöz yazan Zeynel Beksaç’ın yazısı da da bu sayının sayfalarında yerini almış bulunuyor.

Kosova Kültür Bakanlığı, Kültür Departmanı’nda çalışmakta ve Kosova Cumhurbaşkanlığı Danışma Konseyinde Kosova Türk Toplumunu başarıyla temsil eden Esin Şişko ile Dr. Taner Güçlütürk’ün yaptığı röportajın yanı sıra, Kosova’nın unutulmaz öğretmenlerinden Zehra Jubi’yi de gündeme getirdi. Aynı zamanda çocuk sayfalarında da gene değişik konularla yeni şairler yer alıyor.

