



'Utrinski' Gazetesi 2016 yılının en iyi romanını seçiyor. Başvurulan 26 roman arasından jüri ikinci tura 10 roman taşıdı. 10 Roman arasında ise Türk yazar Semra Samet'in 'Avustralya Destanı' adlı romanı da yer alıyor.

Aralarında Zvezdan Georgievski, Tomislav Osmanli, Lidiya Dimkovska, Bojin Pavlovski, Taşko Sarov, İgor Stayonoski, Milovan Stefanovski, Ana Stoyanoska ve Davor Stoyanovski'nin eserlerinin yer aldığı en iyi roman 15 Mart tarihinde açıklanacak.

Semra Samet'in 'Avustralya Efsanesi' adlı romanı 2016 yılının Aralık ayında yayınlandı. Samet'in daha önce 2014 yılında yayınlanmış 'Arayış' isimli Türkçe şiir kitabı da bulunuyor.

