Othrllo adlı oyununda Othello rolünü Cenap Samet, Desdemona rolünü Suzan Akbelge, İAGO rolünü Selpin Kerim, Cassio rolünü Osman Ali, Emilia rolünü Zübeyde Ali ve Roderigo rolünü Neat Ali canlandıracak.
Oyun 24 Ocak Salı günü Üsküp Komedi Tiyatrosunda saat 20.00'da tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.
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