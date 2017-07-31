



Üsküp Türk Tiyatrosu, dün akşam Ohri Yazı Festivali kapsamında yeni oyunla sahneye çıkıt. William Shakespeare’nin eserlerinden ‘Kral Lear’ oyunu canlandıran Üsküp Türk Tiyatrosu oyuncuları tiyatro severler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yönetmenliğini Diego de Brea’nın yaptığı ‘Kral Lier’ oyunun başrolünü ise Cenap Samet üsteleniyor. Oyunda ayrıca Osman Ali, Nesrin Tair ve Erman Şaban da rol alıyor.

Gala sonrasında Netpress’e yaptığı açıklamada başrol oyuncusu Cenap Samet, bu oyunun daha öncesinde ciddi bir hazırlık istediğini ifade etti. Hazırlık sürecinin yoğun olmasına rağmen olağanüstü olduğunu da söyleyen Samet, yönetmen Diego de Brea ile çalışmanın eşsiz bir duygu olduğunu ve her oyuncunun ömründe bir kez bu yönetmenle çalışması gerektiğini belirtti.

Üsküp Türk Tiyatrosu’nun ‘Kral Lear’ adlı oyunu Makedonya Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir.