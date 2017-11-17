



Üsküp Türk Tiyatrosu gelecek hafta William Shakespeare’in yazmış olduğu ve Diego De Brea’nın yönettiği ‘Kral Lear’ adlı oyunun galasını sunacak.

Çarşamba akşamı galası gerçekleşecek oyunda Cenap Samet, Osman Ali, Nesrin Tair, Erman Şaban, Zübeyde Ali ve Ebru Musli rol alıyor.



Oyun ilke kez Temmuz ayında Ohri Yaz Festivali kapsamında Ohri'de sahnelenmişti.



Yönetmen Diego De Brea’nın Oyun hakkındaki yorumu:

Kral Lear ölümün karanlıklarında ve uçurumlarında insanoğlunun yolculuğunu araştırılmaktadır. Bu iniş insani korkular, güvensizlik ve çaresizliklerle doludur. Doğrusu, ölümle karşılaşma insanoğlunun iradesine bırakılmamıştır. Ancak Lear’in bu ölümcül karanlıkların olduğu bölgelere yola çıkışı, kalbinin paramparça olması ve de zihnini yitirmiş olması sebebiyle bir o kadar üzücü ve de trajiktir. Eskiden Dünyanın Efendisi, şimdi yaşamına veda ederken, derinden aşağılanmış sadece bir fani gibi gerçeği öğrenmek için uğraşmaktadır. Ancak bu gerçek yalanlar ve sahtekarlıklarla dolu ağır çöküşünü getirecektir. Aldatılmış ve kandırılmış olma bilinci ona acımasız bir ağrı verirken, ıstırap labirentinin içine iter ve insanlık dışı bir güç ve kuvvetle çarpar. Önceden her şey, şimdi hiçbir şey. Tüm bunlar, en sonunda veya sondan biraz daha erken tüm acıyı üstlenip kendini arındırabilmek için hayatın bir cesasıdır. Lear’in gidişi tüm bağışlardan yoksun bırakıldığı, gerçek bir "danse cadabre"dir. Dünya bir mezar oldu, biri güneşi çağırsın!