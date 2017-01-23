



Üsküp Türk Tiyatrosu, William Shakespeare'nin yazmış olduğu 'Othello' oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Deyan Proykovski'nin yaptığı oyunun galası yarın akşam yapılacak. Oyunda, Othello rolünü Cenap Samet, Desdemona rolünü Suzan Akbelge, İAGO rolünü Selpin Kerim, Cassio rolünü Osman Ali, Emilia rolünü Zübeyde Ali ve Roderigo rolünü Neat Ali canlandıracak.

Bugün Komedi Tiyatrosunda gerçekleşen basın toplansıtısında konuşan sküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe, "Gerçekten değerli meslektaşlarım çok zor bir süreçten geçti. Deyan Proykovski, beşinci kez Türk Tiyatrosunda oyun yönetiyor. Bir önceki oyun 'Prometheus'un devamı gibi düşünebiliriz 'Othello' oyununu. Aşk eşit ihanet. Böle bir hikaye anlatmak çok zor. Ayrıca bunu su içinde bir havuzun içinde anlatmak, ki zaman zaman bu havuz Othello'nun yatak odası oluyor, zaman zaman kavga ettikleri bir ring oluyor. Ama sonuçta ihanet olunca neticede ölüm oluyor. Bu üzücü hikayeyi değerli meslektaşlarım inanılmaz güzel bir tutkuyla, inanılmaz bir inançla iki, üç aylık bir süreyle çalıştı." ifadelerini kullandı.

'Biz seyircimizi hem güldürür hem ağlatırız'

Klinçe açıklamasında, "Türk tiyatrosunun bu yılki ilk oyunu. Umarım bundan sonraki oyunlarımız bunun kadar güzel ve değerli olacak. Biz seyircimizi hem güldürür hem ağlatırız. Türk tiyatrosunun lokomotif kadrosu bu oyunun başrollerini üstlendi." ifadelerini de kullandı.



Oyunun yönetmeni Deyan Proykovski, "Türk Tiyatrosu, Gılgameş, Prometheus, Romeo ve Jüliyet, Othello gibi oyunlara ev sahipliği yapan tek tiyatrodur. Bu oyunlar sadece birbirine güveni olan insanlar arasında gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullanırken, Türk Tiyatrosu'nun kendisine inandığı için teşekkür etti.

'Sözlerle anlatamayacağız bir oyun'

Basın toplantısında oyun hakkında konuşan başrol oyuncusu Cenap Samet, "Bu oyun için fazla söze gerek yok. Sözlerle anlatamayacağız bir oyun. Seyircilerimizin bir kez ya da iki kez izlemesi gerekecek. Su içinde oynanan bir oyun. Yönetmenimizin bakış açısını su üzerine sahnede canlandırmak bu oyuna büyük bir farklılık verdi. Bütün ekip, zor günlerden hatta aylardan geçtik. Fakat mükemmel bir oyun yarattık. Türk tiyatrosunun bu altı oyuncusu, elinden ve kalbinden geleni bu suya bu sahneye döktü." şeklinde konuştu.

'Emin Adımlarla Zirveye Doğru Gidiyoruz'

Oyuncu Selpin Kerim ise "Güzel bir Shakespeare oyunuyla karşınızda olmaktan guru duyuyoruz. Ben İago rolünü oynuyorum. Sanırım Shakespeare'nin yazdıklarından gelmiş geçmiş en kötü rolü üstlendim. Türk Tiyatrosu olarak emin adımlarla zirveye doğru gidiyoruz." dedi.

Zübeyde Ali, bu oyunda yer alması için kendisine duyulan güvenden dolayı Yönetmen Deyan Proykovski'ye teşekkürlerini iletti.

Komedi Tiyatrosunun 55 kişilik kapasiteye sahip küçük sahnesinde sergilenecek olması nedeniyle, Müdür Klinçe oyunu daha sık sanat severlerin karşısına çıkarmaya çalışacaklarını dile getirdi.

'Tek Dileğimiz Bir An Önce Kendi Mekanımıza Kavuşalım'

Türk Tiyatrosu çalışmalarını ve son durumunu da değerlendiren Müdür Atilla Klinçe, "Daha önce de belirttiğim gibi Türk Tiyatrosunun kadro sıkıntısı yoktur ve olmayacak. Çünkü gerçekten çok yetenekli çocuklarımız var. Çok büyük rolleri göğüsleyip götürüyorlar Türk Tiyatrosunda. Sadece tiyatromuzda değil, hem filmlerde hem dizilerde oyuncularımızı görüyorsunuz. Çok iyi işleri çıkarıyorlar. Sıkıntılı bir dönem geçiriyor Türk Tiyatrosu, mekan konusunda. Ama bizim gönlümüz sıcak, inancımız gerçekten çok büyüktür. İnadına sanatı yapmaya devam ediyoruz. Türk tiyatrosu çalışanları iyi oyunlar çıkarmaya devam edecek. Bizim tek dileğimiz bir an önce kendi mekanımıza kavuşalım ve daha iyi oyunlar sergileyelim." ifadelerini kullandı.