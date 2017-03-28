Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Makedonya'da Türkiye eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik faaliyete geçirdiği Türk Masal Saati projesini 2017’de de devam ettiriyor.
Enstitü, 2017’nin ilk masal saatinde Üsküp 'Petar Zdravkovski Penko' İlköğretim Okulu’nda Türkçe eğitim gören öğrencilerle buluşuyor.
Pedagog Aslı Gedizli’nin anlatımıyla gerçekleştirilecek Türk Masal Saati, 30 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Üsküp 'Petar Zdravkovski Penko' İlköğretim Okulu’nda düzenlenecek.
Türk Masal Saati Etkinliği Devam Ediyor
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