



Çalıklı Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali Başkanı Selami Tahir, yaptığı açıklamada festival kapsamında düzenlenen Türk Kültürü Sempozyumu için başvuruların başladığını açıkladı. Başvurular 10 Mart tarihine kadar sürecek.

Festşval Başkanı Selami Tahir Tarafından yapılan yazılı açıklamada festival ve sempozyum hakkında şu ifadeler yer alıyor.

"Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Türklerin ilk ve resmi festivali, kısaca HID-BAH-ŞEN-FEST olarak tanımlanan, “Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali”dir. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde aday olan 26. Uluslararası Çalıklı Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali programı çerçevesinde 08 Mayıs 2017 tarihinde, Avrupa ve Balkanlarda tek Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumumu ve HID-BAH-ŞEN-FEST Yönetim Kurulu, 22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” düzenleyecektir.

Makedonya Cumhuriyet’in Başkenti Üsküp’te gerçekleştirilecek olan sempozyuma “Genel olarak Türk Kültürü ve özel olarak Balkan Türk Kültürü ”konulu bildiriler ile, Akademisyenler, sanatçılar, uzman ve araştırmacılar katılabilecektir.

Bildiriler özgün araştırmalar içerecek, bilimsel ölçütler çerçevesinde tartışma olanağı sağlayacak ve başka bir yerde yayınlanmamış/sunulmamış olacaktır.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin, aşağıdaki katılım formunu eksiksiz doldurarak (250 kelimeyi geçmeyecek) bildiri özetini, en geç 10 Mart 2017 tarihinde elimizde olacak şekilde, internet ortamında aşağıdaki her iki e-mail adresine göndermeleri zorunludur. Bu tarihe kadar elimize geçmeyecek formlar işleme konulmayacaktır."

Sempozyum için selamitahir@yahoo ve halkkulturarastirma@hotmail.com adreslerine başvurularınızı yapabilirsiniz.