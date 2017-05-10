Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkıları ve Yerli Düşünce Derneği organizasyonunda başlayacak olan “Türk Filmleri Haftası” için bugün Park Hotel & Spa'da basın toplantısı düzenledi.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Muhabbetin artmasında öncülük edecek sinema sanatının buralarda gösterilmesiyle ilgili yaptıkları katkıya Türk halkı ve Makedon halkı adına teşekkür ediyorum. Sanatın toplumların birbirini daha iyi tanımasında çok önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sinema yoluyla daha çok kültürleşme olacağını kaydeden Topçu, “Zaten bizim bir hayalimiz var. Osman Sınav Bey’in dediği gibi sadece Balkanlarda değil Balkanlardan Çin Seddi’ne, Galiçya’dan Yemen’e, Afrika’nın derinliklerine kadar gönül coğrafyamızın olduğu bu yerlerde Arap’ın, Arnavut’un, Boşnak’ın, Çerkez’in, Makedon’un bulunduğu bu coğrafyalarda, biz aslında dilde, fikirde, işte birlik olsun istiyoruz. Bu coğrafyaların, bu beraberlik sayesinde kıyamete kadar güvenli, özgür, refah içerisinde olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Topçu, sivil toplum kuruluşlarının bu tür etkinliklere öncülük etmesini temenni etti.



"Türk Kültürünün Yaşatılması ve Tanıtılması Bizim İçin Çok Önemli"

Türk kültürünün Makedonya’da yaşatmak ve tanıtmanın kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya’da insanların Türkçeyi Türk dizileri ve filmleri sayesinde öğrendiğine dikkat çekti.

Türkiyeli yönetmenlere çağrıda bulunan Büyükelçi Kara, “Lütfen gelin ve buradan birçok hikaye malzemesi elde edebilirsiniz. Küçük bir özeleştiri de yapmak istiyorum. Daha önce Üsküp’e gelmemiş arkadaşlara söylüyorum, Türkiye’yi çok yakından hissedebilirsiniz. Türk çarşısını gezeceksiniz, Türk insanıyla karşılaşacaksınız ve kendinizi Türkiye’den uzaklaşmamış olduğunuzu varsayacaksınız” dedi.

Büyükelçi Kara, “Oyuncularımızı çok sık ağırlamak istiyorum. Göreceksiniz Türkiye’deki o yoğun ilgiden daha fazla ilgiyle karşılaşacaksınız buralarda” diyerek sözlerini noktaladı.



Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Osman Sınav, kendisinin bir Balkan aşığı olduğunu ve bölgeye sık sık geldiğini söyledi.

Sınav, “Aslında bizim medeniyetimizde Selçuklu aslında bir Anadolu medeniyeti kabul edilebilir ama Osmanlı bir Balkan medeniyetidir ve biz Balkanlıyız aslında. Ben burada bir fikir açmak istiyorum. Türkiye’nin önderliğinde Balkan ülkeleri arasında bir film-yapım destekleme fonunun oluşturulması bizim bu ortak yaşama kültürümüz adına çok faydalı olabilir” diyerek bu sayede bölgedeki sinemacıların bir araya gelmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında TBMM AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yönetmenler Öner Kılıç, Murat Şeker ve Ahmet Sönmez, oyuncular Emre Kızılırmak, Derya Şensoy, Ayçin İnci, Ayçin İnci ve Burak Demir, senarist Ali Tanrıverdiile yapımcı Ahmet Edebali katılarak kısaca kendilerini tanıttı.

TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz ve TRT Makedonya temsilcisi Bekim Muftareviç de basın toplantısına katılanlar arasında yer aldı.

Türk Film Haftası Programı

Etkinlik bu akşam Makedonya Halk Tiyatrosunda (MNT) saat 19.00’da “Uzun Hikaye” adlı filmle başlayacak.

Galanın dışındaki diğer filmler yarından itibaren 14 Mayıs’a kadar Üsküp Ticaret Merkezi (GTC) Millenium sinemasında gösterime girecek.

Yarın “Çakallarla Dans 4”, 12 Mayıs’ta Çanakkale Yolun Sonu, 13 Mayıs’ta “Elveda Katya” ve 14 Mayıs’ta “Annemin Yarası filmi gösterilecek. Filmler saat 20.00’da başlayıp giriş ücretsiz olacak. Filmlerin tekrarları gösterime girdikleri gecenin ertesinde saat 17.00’de başlayacak.