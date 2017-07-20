



TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, New York, Londra ve İstanbul’da gerçekleştirdiği konserlerin ardından, 2017 Balkan turnesi kapsamında ilk konserini Üsküp'te verecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konserlerin ilki 24 Temmuz’da başkent Üsküp’te olacak. Üsküp konserini takiben 26 Temmuz’da Ohri Yaz Festivali kapsamında, Ohrili sanatseverlerle de buluşacak olan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, dinleyicileri Türk dünyasında müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Yılda bir kez toplanan, her yıl farklı sanatçıların yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nda bu yıl, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan (RF)’da öğrenimlerine devam etmekte olan genç sanatçılar yer alıyor. Konserlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren orkestranın repertuarında dünya klasiklerinin yanı sıra, TÜRKSOY üyesi 14 ülkeye ait eşsiz eserler yer alıyor.

Makedonya'da ilk kez sanat severlerin karşısına çıkacak olan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Makedonya’nın en büyük müzik sahne organizasyonu olan Ohri Yazı Festivalinde de sahne alacak. 57.’si gerçekleştirilen Ohri Yaz Festivali bu yıl 60 ülkeden bine yakın sanatçıyı ağırlayacak.

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek’te Avrasya’nın Sesleri Yankılanacak

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi, Makedonya konserlerinin ardından Karadağ’ın Podgoritsa, Bosna Hersek’in Mostar ve Saraybosna ile Sırbistan’ın Belgrad şehirlerinde gerçekleştirecek konserlerle devam edecek.





Şef Anvar Akbarov (Kazakistan) ve Mustafa Mehmandarov (Azerbaycan)’un yönetiminde, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyası bestecilerine ait eserler icra edilecek.

Büyükelçi Kaseinov: “Orkestramızın Dünyada Bir Benzeri Daha Yok”

Türk dünyasından öğrencilerin yer aldığı orkestrasının 2010’dan bu yana 50 konser ve iki albüm hazırladığını kaydeden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “ Türk dünyasının genç yetenekleri orkestramızı kariyerleri için önemli bir basamak olarak görmeye başladı. Bir üniversite edasında her yıl yeni mezunlar veriyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Orkestramızda yer alan genç sanatçılar bugün dünyanın dört bir yanında Türk dünyasını temsil ediyor, bu durum bizleri çok memnun ediyor. Gerek yapısı gerekse başarılarıyla orkestramızın dünyada bir benzeri daha yok.’’