Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Seçkileri, İstanbul, Gazimağusa, Bakü, Niğde, Almatı, Bişkek ve Gaziantep’ten sonra yarın Üsküp’te gösterime girecek.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve FON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano Rujin’in açılışta bir konuşma yapması bekleniyor.
FON Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan festival, saat 10.30’da başlayacak.
Saat 12.00’de açılış filmi olarak Aina Merdova’nın Blank Sheet adlı filmi gösterilecek.
Festivalin Üsküp ayağı, T.C. Başbakanlık Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, FON Üniversitesi ve Kültür A.Ş’nin destekleriyle gerçekleşiyor.
Festivalde gösterilecek diğer filmler şu şekilde:
12:00 - Blank Sheet, Aina Merdova, (Türkmenistan) 28 Dk.
13:00 - 7 Maidens Theatre, Kristen Gainet, (Başkurdistan) 28 Dk.
13:30 - The Way, Eugene Lumpov, (Kazakistan) 25 Dk.
14:00 - Kuksel Guys, (Tataristan) 35 Dk.
15:15 - Kırmızı (Türkiye) 20 Dk.
15:45 - Oymok (Kırgızistan) 20 Dk.
16:10 - Land Of Udehe (Rusya), 30 Dk.
16:45 - Kaydan Kopmadık (Türkiye) 42 Dk.
17:30 - Rumeli’de Bir Udi (Kosova) 30 Dk.
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