Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Seçkileri, İstanbul, Gazimağusa, Bakü, Niğde, Almatı, Bişkek ve Gaziantep’ten sonra yarın Üsküp’te seyircisiyle buluştu.

FON Üniversitesinde “Üsküp Seçkileri” başlığıyla gerçekleşen gösterimlere, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, FON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano Rujin, Türkiye’den gelen organizasyon heyeti, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Üsküp ve Makedonya’nın Türk coğrafyası için önemli bir coğrafya olduğu için festivali burada da yapma kararı aldıklarını söyleyen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, “Amacımız, Kırgızistan’ın Tanrı Dağlarındaki bir Kırgız Türk’ünün yaşayışını, kültürünü, özelliklerini ve maneviyatını Üsküp’teki insanlarımıza, akrabalarımıza aktarabilmek” dedi.



FON Üniversitesinin kendilerine böyle bir imkan tanıdıklarından dolayı teşekkürlerini sunan Demir, “Özellikle devletimizin bu işe sahip çıkması bizi mutlu etti. Başbakan Binali Yıldırım, Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyası ve İslam coğrafyasının her tarafında gördüğümüz TİKA, Yunus Emre Enstitüsüne ve diğer destekçilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin Üsküp ayağı, T.C. Başbakanlık Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, FON Üniversitesi ve Kültür A.Ş’nin destekleriyle gerçekleşti.

Bugün gerçekleştirilen festivalde, Türk dünyasında çekimleri yapılan 9 belgesel filmi izleyiciyle buluştu.