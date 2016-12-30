

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında Makedonya’da Kalkandelen Devlet Üniversitesi bünyesinde görevlendirilen Yard. Doç. Dr. Mehmet Gedizli ve Yard. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca tarafından Türk dili ve kültürünün tanıtılması gayesiyle, Türkçe ilk yazılı eserlerden günümüze kadar oluşturulmuş ve genel kabul görmüş somut ve somut olmayan kültürel varlıklarımızın fotoğraflarının sergilendiği "Türk Dili ve Edebiyatının Şaheserleri Sergisi" 24 Aralık Cumartesi günü açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle gerçekleştirilen, Türkçemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunması amacıyla açılan sergide, Yunus Emre’nin Divan, Süleyman Çelebi’nin Mevlit ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname gibi, Türk dilinin en önemli eserleri de yer aldı.