Üsküp’te bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çay Festivali”nde özel davetli olarak Üsküp Yunus Emre Enstitüsü de katıldı.

Vero Jumbo AVM'deki festivalde en büyük ilgiyi Türk çayı gördü. Simit, peynir ve zeytin eşliğinde katılımcılara ikram edilen Türk çayı Makedonya halkının beğenisine sunuldu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, Türk kültürünü yansıtan unsurları ikram ettiklerini söyledi.



Şeker, “Çayın bizim kültürümüz için şöyle bir hususiyeti var; Derler ki, ‘Kahvenin hatırı var, çayın ise samimiyeti var.’ Çay bizde samimiyeti ve dostluğu ifade eder. Biz de Makedonya’da dostluğumuzu pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak adına biz de çay ikram ediyoruz” diye konuştu.