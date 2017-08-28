



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle gerçekleşen “2017 Tecrübe Paylaşım Programı” adlı proje kapsamında Makedonya’da bulunan gönüllü gençler çalışmalarını Doyran bölgesinde sürdürdü.

TİKA’nın gönüllü elçileri, hafta sonu Gökçeli ve Kurthamzalı köylerinde Türkçe eğitim veren okulları ziyaret ederek orda faaliyet gerçekleştirdi. Gönüllü gençler, okul binalarını boyadı. Ayrıca okulda eğitim gören çocuklarla bir araya gelip kırtasiye malzemeleri hediye etti. Gençler daha sonra çocuklarla oyun oynayıp eğlenceli zaman geçirdiler.

TİKA’nın gönüllü gençleri daha önce Merkez Jupa Belediyesinde bulunan Kocacık’taki Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi’nin Anı Evi ile Gorenca ve Elesa köy okullarını da ziyaret ederek orada da onarım çalışmaları yaptı.