



Karadağ Milli Eğitim Bakanlığınca resmi medrese olarak tanınan, ülkenin ilk ve tek medresesi olan Karadağ Mehmed Fatih Medresesi bünyesinde faaliyet gösteren aynı zamanda çeşitli seminer ve dini etkinliklere ev sahipliği yapan Kız Medresesi’nin toplantı salonunun ses ve görüntüleme sistemleri, bilgisayar donanımı, güvenlik kameraları ve görüntü sisteminden oluşan teknik donanımı ve medresenin çevre düzenlemesi TİKA tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Karadağ Meclis eski Başkan Yardımcısı Suljo Mustafiç, Karadağ Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, Türkiye Karadağ Din Hizmetleri Müşaviri Tevfik Yücesoy ve TİKA yetkilileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyzic ile ilk tanışmalarında bahsettikleri hayallerin şimdi gerçek olduğunu söyledi. Karadağ'a ilk kez 2006'da geldiğini bildiren Maskan, o tarihten bugüne birçok şeyin değiştiğini ve çok önemli projelere imza atıldığını vurguladı. Batı'nın bugün "medeniyet" diye bahsettiği şeyin, Osmanlı döneminde bu bölgelerde geliştiğine işaret eden Maskan, tüm bunların, bu bölgede yaşayan Müslümanlar sayesinde olduğunu dile getirdi. Maskan, Müslümanlar olmadığı takdirde bölgenin değeri ve zenginliğinin de kalmayacağını belirtti.



Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ise Türkiye'ye tüm yardımları için teşekkür ederek, "Bu yardımlar sayesinde varlığımızı sürdürüyor, yayılıyor, çalışıyor ve inşa ediyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen en önemli projelerin destekçisi her zaman Türk kurumları oldu." dedi. Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip de, TİKA'nın dünya genelinde önemli projelere imza attığını vurgulayarak, "Sizler bizim kardeşimiz ve dostumuzsunuz. Dostunuz varsa sahip olduğunuz her şeyi onunla paylaşmanız gerekir." diye konuştu.



2008 yılında yapımı TİKA tarafından tamamlanarak eğitim ve öğretime başlayan Mehmed Fatih Medresesi, 2012 yılından bu yana yaklaşık 130 mezun vermiştir. Medrese aynı zamanda Karadağ’da yaşayan Müslüman öğrencilerin komşu ülkelerde benzer eğitim veren okullara gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı.