



“Hun-Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı” başlığı altında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi organizasyonunda yoğun katılımla gerçekleşti.

Konferansa ayrıca TİKA Başkan Yardımcıları Ali Maskan ve Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut Çevik ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, TÜBA Başkan Yardımcısı Ahmet Nuri Yurdusev, Genel Koordinatör Mete Kurt çok sayıda bilim adamı, Türk soylu dernekler ve dünyanın bir çok yerinden Türkler katıldı.

TİKA tarafından düzenlenen "Hun Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı" konferansında, Macar-Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Macar-Hun tarihine değindiği konuşmasında, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila hakkında bilgi verdi. Türk-Macar iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini bildiren Biro, Azerbaycan'daki Karabağ sorunu hakkında 2016 yılında belgesel çektiklerinin altını çizerek, Avrupa'da bu filmin Azerbaycan tezini göz önüne serdiğini vurguladı.



Biro, Macar-Turan Vakfının zor durumdaki Türklere yardım ettiğini bildirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sorunları için çabaladıklarını ve bu yüzden Avrupa Birliği projelerinden mahrum bırakıldıklarını ifade etti. Biro, 2014’ten bu yana TİKA’nın Hun Türk Kurultayına destek verdiğini ifade etti ve "2016'da TİKA Başkanı Serdar Çam’ı ziyaretimizden beri işbirliğimiz artarak devam ediyor." Dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de "Hun Türk kurultayı kapsamında 2014 yılından beri 5'inci etkinliğimiz olacak." ifadesini kullanarak, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. TİKA'nın Türk dünyasıyla ilgili uzun yıllardır projeler yürüttüğüne dikkati çeken Çetin, bu faaliyet alanında ciddi boşluklar olduğunu ve bunu bilimsel çalışmalarla gidermek istediklerini de sözlerine ekledi.



‪TİKA'nın da 2014 yılından itibaren destek olduğu, Macaristan'da gerçekleştirilen Hun Türk Kurultayı" fotoğraflarından oluşan bir sergi de konferanstan önce ziyaretçilere açıldı.

Macaristan'dan Türkiye'ye gelen Tilla Török, Adam Török Dancso, Laszlo Kovacs ve Zoltan Solyomfi-Nagy'den oluşan Şaman Davulu ve Türk Sazları ekibinin gösterisiyle Hun Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı konferansı sona erdi.



