Macaristan Ulusal Varlık Fonu (MNV Zrt.) tarafından yapılan açıklamada, Gül Baba türbesi ve çevresinde geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarının bu yıl bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, TİKA ve MNV Zrt arasında bugün imzalanan anlaşmada Gül Baba Türbesi ve çevresinin restorasyonuna Türkiye'nin 3 milyon avrodan (930 milyon forint) daha fazla bir meblağ ile katkıda bulunacağı, bu kapsamda restorasyon çalışmalarının yanı sıra bölgede müze ve sosyal alanların da inşa edileceği kaydedildi.

Türbenin bulunduğu Budapeşte 2. Bölge Belediyesinin desteği ile Gül Baba sokağının da yenileceği ifade edilen açıklamada ayrıca, türbenin etrafının ağaçlandırılıp gece aydınlatma sisteminin monte edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine 1531'de Budin'e giderek tekke kuran, kısa sürede Budapeşte halkının sevgisini kazanan ve 1 Eylül 1541'deki Budin Savaşı'nda şehit düştüğü bilinen Gül Baba'nın türbesi, Osmanlı hakimiyetinden sonra bir süre şapel olarak kullanıldı.

Sultan Abdülaziz'in 1867'deki ziyaretinden sonra 1885'te türbeye dönüştürülen yapı, mimar Lajos Grill tarafından onarıldı. Macar Prof. Dr. Müller tarafından 1916'da restore edilen türbe, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar gördü. Macar hükümetince 1963'te eski durumuna getirilen türbe, 1997'de Türk-Macar hükümetlerinin iş birliğiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce restore edildi.

Kaynak: TRT Haber