Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSTEB) düzenlediği beşinci yönetim kurulu toplantısına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki de katıldı.

Toplantıda MATÜSTEB'in bugüne kadar yapmış olduğu ve ileride yapılması planlanan faaliyetler hakkında konuldu.

MATÜSTEB Başkanı Hüsrev Emin, TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki'ye vermiş oldukları destek dolayı teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.