Toplantıda MATÜSTEB'in bugüne kadar yapmış olduğu ve ileride yapılması planlanan faaliyetler hakkında konuldu.
MATÜSTEB Başkanı Hüsrev Emin, TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki'ye vermiş oldukları destek dolayı teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.
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