TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, bugün Kültür Bakan Yardımcısı Vladimir Lazovski’yle görüştü.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, onarılmakta olan Alaca, Sultan Murad ve Hüseyin Şah camilerinde gelinene son durum ele alınırken, projelendirme safhasındaki İştip’teki Hüsameddin Paşa, Debre’deki Hünkar camii ve Üsküp’teki Murat Paşa camileri hakkında da konuşuldu.



Görüşmede, Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve Türkiye’yle işbirliğini yürüten Behicuddin Şehapi de yer aldı.