Başta Balkanlar olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlenen TİKA, bu amaçla faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan ecdat yadigârı eserlerin restorasyon çalışmalarını yaparak önemli projelere imza atıyor.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın merkezinde bulunan ve ülkenin önemli sembolleri arasında yer alan Podgoritsa Saat Kulesinin restorasyonunu ve çevre düzenlenmesini kapsayan imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, Podgoritsa Belediye Başkanı Slavoljub Stıjepoviç, Karadağ Müzeler Müdürü Sead Dyokay Karadağ Kültür Varlıkları yetkilisi İgbala Şaboviç Keroviç ve birçok davetli katılım gösterdi.

Hacı Mehmed Paşa Osmanagiç tarafından 17. yüzyılın sonlarında yaptırılan Saat Kulesi, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak bugün de dimdik ayakta duruyor. Kentin simgesi olarak gösterilen ve tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanların buluşma, tanışma yeri olan 16 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi, 20. yüzyılın ortalarına kadar Podgoritsa’daki en yüksek yapıydı. Tamamen taştan yapılan dörtkenarı, üst kısmında dört penceresi ve saat bulunan Saat Kulesi, iki dünya savaşında da yoğun bombardımana maruz kalan kentte, ayakta kalmayı başaran nadir tarihi eserlerden biri olma özelliğini taşıyor.



Proje kapsamında, Hacı Mehmet Paşa Osmanagiç tarafından inşa edilen tarihi Osmanlı Saat Kulesi korunma altına alınarak turizme açılması ve saat kulesinin bulunduğu meydana çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin bir yaşam alanı haline getirilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek proje ile bölge hem turistlerin uğrak noktası haline gelecek hem de Karadağ ile ortak kültürel mirasımız olan tarihi saat kulesi gelecek nesillere aktarılacak.