TDP Gençlik Kolları Başkanı Sait Aleivi ve TDP Gençlik Kolları Merkez Jupa Şube Başkanı Özcan Süleyman Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir ara geldi. Görüşmede her yıl Makedonya'ya gelen Bereket konvoyu ve kardeş belediyeler olan Bayrampaşa ve Merkez Jupa Belediyeleri arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Ayrıca ileriye dönük projeler hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu.
Gençlik kolları temsilcileri Bayrampaşa ziyareti kapsamında Bereket Konvoyu temsilcileri ile de bir araya geldi. F.S.
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