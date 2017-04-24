Türk Demokratik Partisinin Gençlik Kolları, Gostivar ve Köprülü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle hediye paketleri dağıttı.
TDP Gositvar Şube Başkanı Muhittin Kahveci ve Gostivar Gençlik Kolları oranizasyonunda, Mustafa Kemal Atatürk ilkokulu öğrencileri oyuncak paketlerini aldı.
Köprülü Gençlik Kolları şubesi ise “Fit & Fun Club” eğlence merkezinde düzenlediği programla hediye paketlerini çocuklara vererek eğlenceli dakikalar yaşanmasına vesile oldu.
Gençlik Kolları, benzeri faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.
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