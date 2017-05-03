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03 Mayıs 2017 Çarşamba

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Tahir: “Hıdırllez Hepimiz Bir Araya Toplasın ve Yeni Ufuklar Getirsin”

Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı ve HID BAH ŞEN FEST Düzenleme Komitesi Başkanı Şenol Tahir’le bir söyleşi gerçekleştirdik.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:17
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Tahir: “Hıdırllez Hepimiz Bir Araya Toplasın ve Yeni Ufuklar Getirsin”

Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali-HID BAH ŞEN FEST- Çalıklı için geri sayım başladı. 5-8 Mayıs tarihleri arasında farklı etkinliklerle kutlanacak olan festival hakkında Düzenleme Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı Şenol Tahir’den bilgi aldık.

 

Etkinliğinizin yıldan yılda daha görkemli bir şekilde kutlandığını görüyoruz. Buna vesile olan şeyleri bize anlatır mısınız?

Bu yıl 26.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali-HID BAH ŞEN FEST- Çalıklı, Valandova/ Makedonya 5-8 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Sizinde tespit ettiğiniz gibi her geçen yıl daha fazla ilgiye, daha fazla katılıma hep beraber şahit oluyoruz. Çeyrek asırlık biz zamandan sonra Festivalin neleri bizlere verdiğini, Makedonya, Balkan ve Avrasya Türk kültürüne, eğitimine ve bilimine verdiği katkılarıyla hepimizi gururlandırmış ve tüm Makedonya Türklerinin göğsünü kabartmıştır.

Hatırlatalım ki 1980 yılında, İlyaz Hüseyin adlı bir vatandaşımızın sağlık vesilesiyle başlayan Hıdırellez Panayırı (Hıdırellez Adetlerini, Yağlı Güreşleri, Spor yarışmalarını ve Halk eğlencesini kapsayan) ve 10 yıl devamında (1980-1990) Çalıklı Yerel Birliğinin öncülüğü ve halkımızın katkılarıyla düzenlenmeye devam etmiştir. 1991 yılı Çalıklı ve yakın Yöre Yerel Birlikleri (Dedeli, Bahçebosu, Prstan, Kurthamzalı vb.), yöre aydınlarımız ve yeni kurulmuş Türk Demokratik Birliğinin desteğiyle Balkan Türklerinin “İlk Resmi Festivali” doğmuştur.  Festivalin ilk Başkanı merhum Abdurahman Yaşar seçilmiştir. Festivale, panayır programlarının devamı olarak halk oyunları gösterileri, şiir okumaları, tiyatro gösterileri, kültürel konferanslar ve sergiler dahil edilmiştir.

1993 yılı bendeniz Başkan seçildim ve yolumuza devam ettik. Balkan etkinliği olduk. Balkan Türkleri bir araya topladık. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Bosna, Kosova, Kırım, KKTC ve Türkiye’den her yıl katılımcılar gelmeye başlamış ve günümüze kadar devam ediyor. T.C. Kültür Bakanlığı her yıl ses ve saz sanatçı ekipleri göndermeye başladı. T.C. Güreş Federasyonu yağlı güreşçi, hakem ve çazgırla katılıyor.

 1996 yılından başlayarak Uluslararası Türk Kültürü düzenleyerek artık Avrasya etkinliği olmuştuk. Katılımcılar tüm Türk dünyasından gelmeye başlamış ve devam ediyor. Bu günlere gelmenin sırrı tabii ki ekip çalışması ile güçlü dernek çalışmasıdır. Derneğimizin şimdiye kadarki tüm yönetimleri ve üyelerine minnettarız. Ayrıca yakın uzak Yöre halkımızın katkı ve destekleri çok önemli olmuştur. Yıllarca yanımızda bulunan Ankara Halk Kültürünü Araştırmaları kurumu ve Başkanı ile Festivalimizin Onursal Başkanı Prof Dr. Irfan Ü. Nasrattinoğlu ve ekibinin destekleri çok önemli olmuştur. Festivalimiz 2003 yılında en yüksek Cumhuriyet etkinlikler listesine dahil edilmiştir. 2005 yılında Festival Yönetimi çok önemli karar getirmiştir. Festivalin Bilimsel-Sempozyum programı başkent Üsküp’e alınmıştır. değişik program bölümleri Gostivar, Kalkandelen, Radoviş, Ustrumca ve Bahçebosu’nda düzenlenmeye başlamış ve devam etmektedir. MATÜSİTEB’in kuruluşuyla üye Dernek ve Çatı Yönetimi Festival düzenlemelerinde katkıları oluyor. Üç yıl önce başlayan, Türkiye ve Makedonya’nın Kültür Bakanlıklarının ortak yürüttüğü projeyle inşallah bu sene  sonuçlanması beklediğimiz Hıdırellez Adetleriyle “Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne gireceğiz ve dünya etkinliği olacağız.

Şunu vurgulamak istiyorum, 26 yıl içerisinde bu günlere gelebilinmesi için Festivali kesintisiz destekleyen, Makedonya ve Türkiye Kültür Bakanlıkları, Valandova, Ustrumca ve Radoviş Belediyeleri, T.C. Başbakanlığı, TİKA Başkanlığı, T.C. Güreş Federasyonu ve son yıllarda Halkbank AD Skopje, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkleri Başkanlığı, Prinsess Grup- Gevgeliya ve diğer himayeci ve sponsorları anmadan geçemeyiz. Ayrıca her zaman yanımızda olan basın mensuplarına (MRTV, MTV, Birlik, Yeni Balkan, TRT, AA, vs.) teşekkürlerimizi borçluyuz.

 

Yine zengin bir programla etkinliklerinizi gerçekleştireceksiniz. Sizin bu yıl yapılacak olmasından en çok memnun kaldığınız etkinlik hangisi?

Gerçekten Festival severler zengin program izleyebilecektir. Ancak biz düzenleyici olarak hiç bir programı diğerinden ayıramayız, bizim içi hepsi çok önemli ve değerlidir. Değerlendirmeyi ve memnuniyet seçimini halkımıza ve festival severlere bırakıyoruz, onların görüş ve düşünceleri yönetimimiz için çok önemlidir.

 

Hıdrellez Bahar Şenlikleri festivalinize katılacak isimler kimler?

Festivalin zengin programlarına binlerce kişi katılacaktır. sırasıyla Halk Oyunları ekipleri (26 civarında) Makedonya’nın her yanından olduğu gibi Türkiye’den  İznik ve Çorlu ekipleri, Bulgaristan’dan Mestanlı ekibi, Yunanistan’dan İskeçe ve Gümülcine ekipleri, Kosova’dan Prizren ekibi, Sırbistan’dan Syenisa ekibi, Romanya’dan Köstence ekibi katılacaklardır. Uluslararası Sempozyuma Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Türkiye ve diğer ülkelerden 40 civarında bilim adamı katılacaktır. Makedonya ve Türkiy aşta olmak üzere Balkan ülkelerinden 150 güreşçi yer alacak. Ayrıca Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti Resmi Devlet Temsilcilerinden katılımlar olacaktır.

 

Festivale gelmek isteyen halkımıza mesajınız nedir?

Tüm Makedonya ve  Balkanlara sesleniyoruz. Gelin beraber güzel festival günleri izleyelim. Anavatanımız geçtiğimiz dönem zor bir süreçten geçiyor. Devletimiz uzun zaman bir siyası kriz içinde. Hepimiz bunlardan etkileniriz. Gelin bir kaç gün içerisinde az da olsa bu gamlı günleri unutup neşelenelim ve aynı zaman kendi milli varlığımıza, kültürümüze, eğitimimize, gelenek ve göreneklerimize beraberce sahip çıkalım. Festival izlemeleri ücretsizdir.

Ayrıca festival komitesinin, Üsküp ve Doğu Makedonya’daki yerleşim yerlerinden katılmak isteyen halkımıza ücretsiz toplu taşıtlar örgütleyeceğini belirtmek isterim. Bu konuda ilgilenenler MATÜSİTEB Derneklerine başvurabileceği gibi internet sitemizden de bilgi edinebilirler.

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