



Memleketlerinde çıkan savaş nedeniyle evini barkını bırakıp çocukları için daha güvenli bir yurt aramaya koyulan Suriyeli Şergo Musa ve Nazli Abdu çifti yaşadıkları bu süreci çizdikleri resimlerle anlattı.

Yaklaşık dokuz ay önce Makedonya'ya sığınan Suriyeli mülteci çift burada kaldıkları kampta resimler yaptı. Yaşadıkları hikayeyi anlatan resimler ise Başkent Üsküp'te Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNCHR) ve Krizle Mücadele Merkezi organizasyonunda sergilendi.

Bugün açılışı gerçekleşen "Daha iyi yarınlara kaçış" adlı sergiye UNCHR Makedonya Temsilcisi Mohamed Arif, Krizle Mücadele Merkezi Müdürü Agron Bucaku, Krizle Mücadele Merkezi Müdür Yardımcısı Mütahir Maksut ve çok sayıda resim sever katıldı.

"Mülteciler Arasında Çok Yetenekli ve Verimli İnsanlar Var"

Açılışta konuşan UNCHR Makedonya Temsilcisi Mohamed Arif, "Bu sergiyle, savaştan kaçan mültecilerin farklı ülkelere götürdükleri zengin yeteneklerinin küçük bir bölümünü göz önüne sermek istedik. Mülteciler eğitimleri, becerileri ve çeşitlilikleri ile katılacakları toplumların iş gücüne katkı sağlayabilirler. Mültecilerin iş sahibi olmasının önemli olduğu kadar çocuk mültecilerin de eğitim alması önemlidir." şeklinde konuştu.



Arif, ülkedeki kurumlarla birlikte şu ana kadar mülteci konusunda önemli çalışmalar yapıldığını fakat daha fazla şeyler yapılası gerektiğinin de altını çizdi.

"Nefrete Karşı Sanat Diliyle Cevap Verebiliriz"

Krizle Mücadele Merkezi Müdürü Agron Bucaku, yaptığı konuşmada "Bu resimlerde mültecilerin acı dolu ve dokunaklı hikayelerini görebiliriz. Bu sergi ile son dönemde artan nefrete sanat diliyle cevap verebiliriz. Bu şekilde Şergo, Nazli ve tüm mültecilere bu ülkede ve Avrupa'da güvende olduklarını hissettirebiliriz." sözlerini ifade etti.



Açılışta konuşan Şergo Musa, serginin açılmasında emeği geçen ve destek verenlere teşekkür ederken çok mutlu olduğunu da ifade etti. Sözlerini devamında Şergo Musa "Bizim için güvenli ülke olan Makedonya'ya ulaşana kadar çok zorlu günler geçirdik. Suriye'de vahim bir savaş var. Orada tüm akrabalarımızı, evimizi barkımızı, her şeyimizi kaybettik.Yaklaşık bir yıldır Makedonya'da kalıyoruz. Bize yardım eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fakat çocuklarını savaştan kurtarmak için mücadele eden insanların gerçekten yardıma muhtaç olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Resimleri Satın Almak Mümkün

Serginin açılışında katılımcılara Suriye'ye özgü yiyeceklerden oluşan mütevazi ikram sunuldu. 25 Ocak tarihine kadar açık kalacak bu sergide bulunan resimlerden herhangi birini satın almak mümkün.



Sergide yer alan resimler Suriyeli mülteci çift Şergo Musa ve Nazli Abdul tarafından Makedonya'da mülteci kampında kaldıkları sürede çizildi. Resimlerde çiftin çocukları ile birlikte Suriye'deki savaş ve oradan kaçarken yolda karşılaştıkları zorluklar anlatılıyor. Resmiler bir başka sözle bu ailenin hikayesini yansıtıyor.