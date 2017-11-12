Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu coğrafyasının kendini buraya ait hissedenlerin yegane sığınağı ve limanı olduğunu belirterek, "Onun için bizim birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı, inadına birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. İnadına, gereken cevabı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu ve Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği "Büyük Rumeli Buluşması"na katılan Çavuşoğlu, etkinlikte bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Dün sabah Yunanistan'dan geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Batı Trakya'da bir dizi ziyarette bulunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, orada karşılaştığı manzaradan son derece etkilendiğini dile getirerek, "Köy köy dolaştığımız bu mekanlarda, bu ilgiyi bir tek şey açıklayabilir. Türkiye sevdası ve kendilerine sahip çıkan bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olmalarıdır. Dolayısıyla nidalarıyla dağları Recep Tayyip Erdoğan diye çınlatanların selamlarını getirdim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı bir coğrafya olduğunu aktararak, Anadolu'nun medeniyet coğrafyasının kalbi olduğunu söyledi.

Balkanlar'dan Türkiye'ye doğru yapılan çok sayıda göçü hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Anadolu coğrafyası, kendini buraya ait hissedenlerin yegane sığınağı ve limanıdır. Onun için bizim birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı, inadına birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. İnadına, gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Anadolu coğrafyasını bize dar etmeye çalışanların tek bir amacı var; bu milleti yok etmek ve tarih yazan bir millet olmasının önüne geçmek, bu milleti sünepe haline getirmek. Türkiye, eski Türkiye değil. Bugün bize muhalif olanlar da taraftar olanlar da bir gerçeğin altını çiziyorlar. Türkiye, son 15 yılda gerçekten çok değişti. Ben Batı Trakya'da doğdum. İlkokulumu azınlık ilkokulunda okudum. 11 yaşında Çanakkale'ye geldiğimde benimle yan yana aynı ranzalarda yatan arkadaşlarım bana manalı manalı bakarak, 'Sen Yunanistan'dan geldin. Türkçe'yi nereden biliyorsun?' diye sordu. Esasen 250 kilometre ötede yaşayan bizlerin varlığından habersizdiler. Öyle yetiştirildiler."



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş döneminde Balkanlar'da yaptığı ziyaretleri de hatırlatarak, AK Parti'nin nüvesinin Balkanlar'da olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'a verdiği önemin eşi ve benzeri olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, son yıllarda Balkanlar'da çok sayıda eserin ihya edildiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, Balkanlar'a sahip çıkmak için ruh ve yürek gerektiğine vurgu yaparak, geleceğe daha güçlü bakmak zorunda olduklarını ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında TBMM'de bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "O gece Balkan coğrafyasından birçok insan beni telefonla aradı. Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan arayanlar oldu. 'Hakan vekilim bize yol gösterin. Gümrük kapılarına haber verin, geçelim.' diye çığlık atanlar oldu. Biz de 'Oturun ve dua edin.' dedik. Balkan insanı bulunduğu yerden buraya gelmek için içi içine sığmazken, birilerinin evinin köşesinde kahve yudumlayarak darbeyi seyretmesi ne anlama geliyor? Düşünün. Bunların Balkanlar'ın ruhundan haberi yok." şeklinde konuştu.

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