



Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde cümlesi ile 2016 yılında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından başlatılan Türk Masal Saati etkinliği devam ediyor.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün Makedonya'daki çocuklara yönelik olarak düzenlediği Türk Masal Saati Projesinin 2017 yılı ikinci etkinliği ile Struga 'Braka Miladinovci' İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya gelindi.



Pedagog Aslı Gedizli’nin anlatımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Strugalı minikler unutamayacakları bir gün geçirdi. Nasreddin Hoca ve Keloğlan masallarını dinleyen öğrenciler, okulda öğrendikleri masalları arkadaşlarıyla paylaştı.