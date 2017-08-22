



Bu yıl 56.’sı düzenlenen Struga Şiir Akşamları yarın akşam Makedonya’nın Struga şehrinde düzenlenecek törenle başlayacak. Makedonya ve yurt dışından çok sayıda şairin katılımıyla düzenlenecek olan bu etkinlik 28 Ağustos Pazartesi günü Üsküp’te düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Struga Şiir Akşamlarının resmi açılış töreni yarın akşam Kültür Evi bahçesinde yapılacak. Aynı gün ise Altın Çelenk ödülü sahibine takdim edilecek. Aynı gün sergiler, şiir dinletileri gibi programlar da düzenlenecek.

Etkinliğin ilerleyen günlerinde ise Struga yanı sıra Ohri, Resne ve Manastır’da da farklı etkinlikler düzenlenecek. Sergi, şiir dinletileri, ödül takdim törenleri, tanıtımlar gibi programlarla Struga Şiir Akşamları etkinliğinin bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Struga Şiir Akşamları etkinliğine Türkiye’den Şair Nurduran Duman katılıyor.

Etkinlik Makedonya, Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Letonya, Rusya, Belarus, ABD, Kanada, Avustralya, Cezayir, Çin, Kolombiya, Ekvator, Honduras ve İsrail’den toplam 30 şairin katılımıyla düzenlenecek.