



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İstanbul'u anlatan iki fotoğraf sergisi açıldı.

Belgrad'da açılışı yapılan Ara Güler'in "İstanbul'un Gözü" ve Duygu Serin'in "Mavi Kırmızı İstanbul" temalı fotoğraf sergileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Müşavirliğinin katkılarıyla açılışı yapılan "İstanbul'un Gözü" sergisine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Güler'in hayatını ve fotoğraflarının önemini Belgradlı ziyaretçilerle paylaştı.

Belgrad Kültür Müşaviri Derya Bahadır da Sırbistan'a İstanbul'u anlatmak istediklerini belirterek, "İstanbul'u anlatmak için Güler'den daha uygun bir sanatçı yok. Bu nedenle Güler'in sergisini Sırbistanlı halkın ayağına getirdik." dedi.

Başkentteki Ulusal Galeri'de ise Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından Serin'in "Mavi Kırmızı İstanbul" konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.

Serginin açılışına katılan Büyükelçi Bilgiç, Sırbistan ve Türkiye halkının iki ülke sanatçılarıyla bir araya gelmelerini önemsediklerini söyledi.

Belgrad'daki iki sergiye de katılan Türkoloji öğrencisi Maja Bursac, birçok kez İstanbul'a gittiğini ifade ederek, "Sergileri gezdikten sonra İstanbul'a kaç kez gitsem az." diye konuştu.

Güler'in "İstanbul'un Gözü" sergisi 6 Mart, Serin'in "Mavi Kırmızı İstanbul" temalı fotoğraf sergisi 15 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: TRT Haber