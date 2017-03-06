



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün geleneksel hale getirdiği Kütüphane Sohbetleri 2017 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

Âşık edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Karacağolan’ın hayatı, şahsiyeti ve edebî yönü; Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü’nde görevli Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca’nın sunumuyla edebiyatseverlerle paylaşıldı.

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca’nın anlattığı ve edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Kütüphane Sohbetleri’nde, üniversite hocaları, öğrenciler, gençler Karacaoğlan’ın hayatı, şahsiyeti ve edebî kişiliği hakkında detaylı bilgilere sahip oldular.

Sohbeti öncesinde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, 2014 yılından itibaren başlattıkları Kütüphane Sohbetleri’ne, Türk edebiyatının önemli isimlerini, Türkoloji hocalarının anlatımıyla devam ettiğini belirtti.

Halk edebiyatının 16’ncı yüzyıldaki en önemli temsilcisi olan Karacaoğlan’ı konu alan Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, “Karacaoğlan’ın dili, dönemine göre çok sadedir. Döneminin Arapça ve Farsça etkisinden de çok etkilenmemiştir. Bunda, oba oba gezmesi, dağ dağ, yayla yayla gezmesi, yani yörükler içerisinde hareket etmesinin büyük bir önemi vardır. Bütün şiirlerini günümüz gençleri, günümüz okuyanları da çok net bir şekilde anlayacaktır” derken, konuşmasının devamında, “Karacaoğlan, yörük ağzıyla söyler. Bugün Doğu Makedonya’da, nereye giderseniz gidin; ister Valandova’ya, ister Radoviş’e; ister Batı Makedonya’da Kocacık’a, Novak’a gidin, Karacaoğlan’ı orada da görürsünüz. Çünkü Karacaoğlan, aynı zamanda bu coğrafyaları da gezmiştir” sözleriyle Karacaoğlan’ın hikâyelerini de anlattı.

Karacaoğlan Kütüphane Sohbeti, Prizrenli saz ustası Şevket Kazan’ın Karacaoğlan’ın türkülerini seslendirmesiyle de ayrı bir havaya büründü.