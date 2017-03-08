



"Takec" Vakfının her yıl geleneksel olarak verdiği 'Yılın Kadını' ödülü bu yıl '22 Kasım' Derneği Başkanı Sibela Alimovska'ya takdim edidi.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre Alimovska'nın sivil toplum alanında yaptığı çalışmaları yakından takip edildiğini ve bu ödülü almayı hak ettiği belirtildi.





2016 yılında başarılı çalışmalar alanında ise ödül alan dernekler arasında "Mustafa Kemal Atatürk" Derneği de yer aldı. Vakıf ayrıca farklı alanlarda da 2016 yılı için kişi ve kurumlara ödüller takdim etti. Ş.M.