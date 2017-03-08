2016 yılında başarılı çalışmalar alanında ise ödül alan dernekler arasında "Mustafa Kemal Atatürk" Derneği de yer aldı. Vakıf ayrıca farklı alanlarda da 2016 yılı için kişi ve kurumlara ödüller takdim etti. Ş.M.
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