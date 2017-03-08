



Makedonya'nın Manastır şehrinde bu günlerde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları kapsamında farklı ülkelerden çok sayıda gönüllü gençler ağırlanıyor. Bunlardan biri de Türkiye'den gelen ve iki ay Manastır'da kalacak olan Şehrazat Moroveti. Moroveti, Manastır'da kalacağı süreçte farklı faaliyetlerde bulunacak.

Gazetemize yaptığı açıklamada Şehrazat Moroveti, "Buraya geliş amacım buradaki kültürel farklılıkları ve benzerlikleri incelemek. Öncelikle Makedoncayı öğrenmek daha sonra elimden geldiği kadarıyla buradaki kültür ve gelenekleri öğrenmek istiyorum. Hedefim burada öğrendiklerimi Türkiye'deki geleneklerle kıyaslamak. Manastır'ın hemen her yerinde bulunan Osmanlı döneminde inşa edilmiş yapıları çok beğendim." şeklinde açıklama yaptı.

"Sfera" Vakfı Başkanı Milço Duli yaptığı açıklamada bugüne kadar Türkiye ile arasında gönüllü gençler üzerinde yapmış olduğumuz işbirliği olumlu sonuçlar verdi.