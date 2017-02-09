Müsteşar Behicuddin Şehabi, Başkan Altepe'yi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını tebrik ettiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca farklı konulara da değinildi.
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