Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi de makamında ziyaret etti.

Müsteşar Behicuddin Şehabi, Başkan Altepe'yi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını tebrik ettiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca farklı konulara da değinildi.