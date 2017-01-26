



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, bu akşam başkent Üsküp'te 'Osmanlı Mezar Taşlarının Edebi ve Estetik Değerleri' adlı konferans düzenledi. Konferansla birlikte yazar Doç. Dr. Mehmet Samsakçı tarafından hazırlanan 'Ölüme Açılan Estetik Kapı - Türk Mezar Taşı Edebiyatı' adlı kitabın tanıtımı da yapıldı.

Konferansta Samsakçı Osmanlı mezar taşlarının dili, mezar taşları kitabelerinin edebi ve estetik değerleri üzerine, Türk - İslam medeniyetinin ölüme ve ölüye bakışını, mezar taşı estetiğini, mezar taşı kitabelerindeki felsefeyi anlattı.

Etkinliğe Kültür Bakanlıüı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, MATTO Başkanı Eyüp Kahveci, Halkbank Müdürü Turan Ademi, MANU üyesi Numan Aruç, Yazar Şuan Starova, Gazanfer Bayram ve çok sayıda misafir katıldı.



Konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada Mehmet Samsakçı, "Ölüm insanlığın başından beri insanların hayatımızın içinde olan, yok sayamadığımız, kendisinden kaçamadığımız ve mutlaka yüzleşeceğimiz bir realite. İnsanoğlu da ölümü inkar edemediği, ölümü reddetmediği, yadsıyamadığı için onunla anlaşma yoluna gitmiş. Özellikle İslam'da dünya ve ahiret dengesini çok iyi kurmuş. Bu dengenin kuruluşunun en iyi yansımalarından birisi daha doğrusu bu dengenin en iyi aynalarından bir tanesi de mezar taşları. Dolayısıyla sanat tarihçileri, tarihçiler, yerine göre sosyologlar mezar taşlarıyla ilgilenmişlerdir. Ama bu mezar taşlarındaki edebi derinlik, estetik birikim çok fazla konuşulmadı, çok fazla söz konusu edilmedi. Mezar ve mezar taşı kitabeleri büyük bir medeniyettir. O kitabelerde Müslümanların ve özellikle Müslüman Türklerin ölüm gerçeği, ölüm olgusu ve realitesi karşısındaki durumu ölüm algısı en estetik, en derinlikli ifadelerle kendisine yer bulur." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarda bulunan Üsküp Yunus Emre Enstütüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, "Dini ve edebi bir kitabe yazmak ve o kitabeyi inşa ettiği veya onardığı bir yapının üzerine koymak, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinin en karakteristik özelliklerinden birisidir. Türk-İslam medeniyetinin özellikle kültüründe, edebiyatında, yaşam tarzında mezar taşı da yine bu kitabeler kadar önemli ve özellikle üzerinde barındırdığı edebiyat, kültür ve sanat ile son derece önemli bir muhtevayı içermektedir." dedi.



Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicudin Şehabi, tarihte mezar taşlarının birer abide olarak, birer nişane olarak ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Törenin ardından Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, katılımcılara imzalı kitabından hediye etti.