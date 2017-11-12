Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün yıl boyu devam eden faaliyetlerinden biri olan Kütüphane Sohbetleri serisinin bu haftaki konu başlığı olan Salih Âsım Bey ve tarafından yazılmış Üsküp Tarihi ve Civarı kitabının tanıtımı Prof. Dr. Süleyman Baki’nin sunumuyla Üsküp Bushi Resort&Spa Oteli’nde gerçekleşti.

Programa, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, Halkbank AD Üsküp Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, dernek başkanları, üniversite hocaları, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.



Programın selamlama konuşmasını yapan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, “Kültür dediğimiz hadise, esas itibariyle bir muhit işidir. Bir muhitte doğar, büyür, gelişir ve ait olduğu iklimi şekillendirir. Biz de bu düşünceden hareketle Üsküp’te Kütüphane Sohbetlerini icra ediyoruz. Üsküp kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak, Üsküp’te yaşayan farklı kıymetleri sizlere tanıtmak, bizi biz yapan veya Üsküp’ü Üsküp yapan kıymetleri sizlere tanıtmak için Kütüphane Sohbetleri’ni tertip ediyoruz” diyerek bu akşamki Kütüphane Sohbetleri’nin konu başlığıyla tarihe bir yolculuk yapılacağını ifade etti.



Kitabın sadeleştirmesini yapan ve günümüz okurlarına kazandıran Prof. Dr. Süleyman Baki, sunumunu Salih Âsım Bey’in Üsküp Tarihi ve Civarı adlı kitabının basımı ve hikâyesi, Salih Âsım Bey’in hayat hikâyesi ve Üsküp Türk Tarihi ve Civarı isimli eserin muhtevası olarak üç bölümde ele aldı. Prof. Dr. Süleyman Baki konuşmasında, “Salih Âsım Bey, bu eserinde ifade tarzı, metodu, kullandığı kaynaklar, serdettiği bilgiler, onun ilmi kişiliği hakkında bize ipucu vermektedir. O, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri, cesur ve velud bir yazar, belediyeci, idareci ve iyi bir siyaset adamıdır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın akabinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker tarafından Prof. Dr. Süleyman Baki’ye teşekkürname takdim edildi.