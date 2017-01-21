Sanatçı Sabri Abdula, sanat hayatının 50. Yılı vesilesiyle yarın Ordu Evinde konser verecek.

“Yeni Yol” derneğinin en eski üyelerinden bir olan Sabri Abdula’nın konserinde, Yeni Yol Folklor ekibinin yanı sıra Orhan Abdula, Nabahat Bekir, Cemil Kuçeviç, Adil Aluş, Daut Abdula, Ensare Sinani, Celal Nebi, Necat Kumnova, Milica Kuzmanovska, Blagoya Gruevski ve Voyçe Kitanovski sahne alacak.

19.30’da başlayacak olan konsere giriş ücretsiz olacak.