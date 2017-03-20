



'Sabit Yusuf' Kültür ve Sanat Derneği (SAYKÜSAD), Gülnihar Nurettin’in “Yabancı” isimli tiyatro eserini Gostivar Kültür Evi’nde kalabalık bir seyirci önünde başarı ile sahneledi.

Başrolde Sabit Yusuf’un torunu Coşkun Yusuf ile tiyatro eserinin yazarı Gülnihar Nurettin’in yer aldığı oyun; insanoğlunun özellikle genç nüfusunu kıskacına almış olan uyuşturucu kullanma alışkanlığını ve ortaya çıkardığı yıkımı anlatıyordu. Bu bataklıktan kurtulmanın yolu olarak sağlam bir İslâm inancının olması gerektiği vurgulanırken gençliğe rol model şahsiyet olarak 21 yaşında İstanbul’u fethedip çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmed’in seçilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim, Namik Efendi Derneği Başkanı Hayati Şaban, SAYKÜSAD Başkanı ve BALKAN EFEM radyosu sahibi İlker Yusuf, Yunus Emre Türkoloji Projesi kapsamında Makedonya’da görev yapan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, Mr. Faruk Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel ile çok sayıda öğretmen öğrenci ve Gostivarlı oyunu izleyenler arasındaydı. İ.Ş.