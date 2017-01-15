





Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi unvanını alan filme imzasını atan Şabhan Gökbakar’ın yeni filmi “Recep İvedik 5” 16 Şubat’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin bu akşam yayınlanan fragmanında ise Makedonya sürprizi yaşandı.

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı Makedonya’daki turnuvaya götürür.



Organizasyona katılacak ekibin talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş bir komedi çıkar.

Çamaşırhane Film yapımcılığında yönetmenliğini yine Togan Gökbakar’ın yaptığı filmin senaryosu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’a ait. Filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.