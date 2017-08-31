



Kosova’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile 8-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ‘Prizren Türk Film Festivali’ düzenlenecek. Festival kapsamında önemli Türk filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik 8 Eylül Cuma akşamı, Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki Gala Gecesi ve açılış filmi "Dedemin İnsanları"nın gösterimiyle başlayacak. Festival programında, Türk sinemasına son dönemde damgasını vuran filmler yer alacak.

Balkanların en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden “Dokufest”e evsahipliği yapan “Dokukino” sinemasında Annemin Yarası, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım, Kelebeğin Rüyası, Olanlar Oldu, İftarlık Gazoz, Kalandar Soğuğu, Dedemin İnsanları, Unutursam Fısılda, Tanrı Misafiri ve Eşkıya filmleri gösterilecek.

Ediz Hun’a Ödül

8-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kosova Prizren'de gerçekleştirilecek Prizren Türk Film Festivali'nin bu ilk yılında, Türk Sineması'nın duayen ismi Ediz Hun'a 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Öğrencilik yıllarında sinemaya ilgi duyan ve ilk filmini 1963 yılında çeken Ediz Hun, 60’lı ve 70’li yıllarda çevirdiği “Hıçkırık” , “Son Kuşlar” , “Sabah Yıldızı” , “Yaralı Kalp” , “Ateşli Çingene” , “Güllü Geliyor Güllü” ve “Ağlıyorum” filmleriyle Türk izleyicisinin kalbinde taht kurdu. Bugüne kadar 140’ın üzerinde filmde rol alan sanatçı, aşkı için her şeyi göze alan, sevdiğine derin şefkatle yaklaşıp onu güven duygusuyla sarıp sarmalayan ideal erkek rolleriyle unutulmaz filmlere imza attı.

Çağan Irmak da Festivale Katılacak

Açılış ve gala gecesinde, Türk sinemasında gişe rekorları kıran filmlerin yönetmeni/senarist Çağan Irmak ile usta oyuncu Yiğit Özşener de Kosovalı sinema severleri selamlayacaklar.

Festival programında Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda filmleri gösterilecek olan Çağan Irmak, 9 Eylül Cumartesi günü Dokukino Sineması'nda "Çağan Irmak Sineması" konulu bir söyleşiye de katılacak.