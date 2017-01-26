Oyunda, Othello rolünü Cenap Samet, Desdemona rolünü Suzan Akbelge, İAGO rolünü Selpin Kerim, Cassio rolünü Osman Ali, Emilia rolünü Zübeyde Ali ve Roderigo rolünü Neat Ali canlandırdı.
'Othello' oyununa büyük ilgi gösteren Üsküplü tiyatro severler, başarılı performans sergileyen oyuncuları dakikalarca alkışladı.
'Othello' Oyununa Büyük İlgi
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