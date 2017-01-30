



Üsküp Türk Tiyatrosu, William Shakespeare'nin yazmış olduğu 'Othello' oyunuyla ikinci kez seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Deyan Proykovski'nin yaptığı oyunun tekrarı Çarşamba günü yapılacak.

Oyunda, Othello rolünü Cenap Samet, Desdemona rolünü Suzan Akbelge, İAGO rolünü Selpin Kerim, Cassio rolünü Osman Ali, Emilia rolünü Zübeyde Ali ve Roderigo rolünü Neat Ali canlandırıyor.