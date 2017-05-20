'Namık Efendi' Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek.
Derneğin organizasyonunda yarın saat 16.00'da başlayacak olan etkinlikler Gostivar 'Mustafa Kemal Atatürk' ilkokulunda gerçekleşecek. Etkinlikler arasında 'Abdülselam Ali' Şiir yarışması ödül töreni, Adım Adım Şiirleri ile Umut Yolcuları kitaplarının tanıtım programı ve Nusret Dişo Ülkü'ye Saygı Akşamı programı yer alıyor.
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