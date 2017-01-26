



Makedonya Kültür Bakanlığı, 2017 bütçesinin 4.1 milyar Denar olduğunu açıkladı. 2016 yılına kıyasla bütçe, yüzde 15,34 oranında arttırıldı.

Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın programı için 893 milyon 367 bin Denar ayrıldığını, aynı zamanda çok sayıda kültürel projelerin de destekleneceğini ifade etti.

Şehabi, Kültür Bakanlığının destekleriyle bu yıl opera ve balede bir çok gala gerçekleşeceğini de vurguladı.

Müsteşar Behicuddin Şehabi, yayın konusunda toplam 426 projenin desteklendiğini belirtti. Bu desteklerin 336'sının kitap yayını, 39'u dergi ve 23 elektronik yayın ve 28 yayın evi etkinliklerine ayrılmıştır.

Bu yıl devam edecek daha büyük projelerden de söz eden Behicuddin Şehabi, Üsküp Türk Tiyatrosunun da inşaatının deavm ettiğini söyledi.