



Vrapçişte Merkezli Selamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği faaliyetlerini sürdürüyor. Vrapçişte'de 2001 yılında kurulan fakat resmi olarak 2004 yılında kayda geçen Selamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bugüne kadar kültür, yardım, eğitim ve bir çok alanda çalışmalara imza attı.

Selamet Derneği Başkanı Cemal Vraynko Mustafi'nin dernek hakkında yaptığı açıklamada derneğin asıl amacının buradaki halkla el ele vererek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada Mustafi, "Şimdiki faaliyetlerimiz daha fazla gençlere yönelik. Yeni altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz arasında Makedonya çapında ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı, Kurban Bayramında Kurban eti dağıtımı, Doğu Makedonya'dan başlayarak İştip, Radoviş, Gevgeli, Batı Makedonya'da Gostviar ve etrafındaki köyler, Kırçova, Kalkandelen'de faaliyetlerimiz oldu. Ramazan ayında da çeşitli faaliyetlerimiz oluyor" dedi.

İsviçre'deki Vrapçişte Fonuyla İşbirliği

İsviçre'deki Vrapçişteli gurbetçiler tarafından kurulan Vrapçişte Fonu ile işbirliğinde çalışmalara imza attıklarını da söyleyen Mustafi, "İsviçre'deki Vrapçişte Fonu ile ortaklaşa derneğimiz sürekli erzak yardımı da yapmaktadır. Bu projemiz hala devam ediyor, yılda üç-dört kez bu yardım yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızı gençlerle yapıyoruz ki gençlerimiz bu tür alışkanlıklardan uzak kalmayıp bunu bir gelenek haline getirilsin. Dernek işiyle 12 yıldır uğraşıyoruz. Artık gençlerimizi de yetiştirmemiz gerekiyor ki gençlerimiz de bu yolda devam etsin" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkçe Eğitime Destek

Yaptığı açıklamada eğitim alanında da sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını söyleyen Dernek Başkanı Cemal Vraynko Mustafi, "Eğitim alanında da öğrencilerimize destek olmaya çalıştık. Bu doğrultuda İngilizce kursları düzenledik. Bölgede ilkokul ve lise eğitimlerinde kitap sıkıntısı oluyor. Bununla ilgili her yıl proje hazırlayıp ihtiyaç olan kitapların fotokopilerini bastırıp öğrencilerimizi dağıtıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mustafi İzcilik kamplarına da katıldıklarını ifade ederken, "Türkiye İzciler Federasyonuna baplı Kalkan Derneği ile birlikte çalışmalarımız oldu. Üç yıldır yılda üçer kez izcilik faaliyetlerine katılıyoruz. Çanakkale zaferinin 100. yıldönümünde 50 kişilik grupla törene katıldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ümraniye izcilik Kampında üç yıl art arda 50'den fazla öğrenciyle katıldık. Kalkandelen ve Ohri'deki kamplara da katılıyoruz" sözlerini de ekledi.

Vrapçişte Halkından Tam Destek

"Vrapçişte halkından da desteğimiz var" sözleriyle aldıkları desteği de anlatan Mustafi, sözlerinin devamında "Bunun en iyi örneği Kurban Bayramında yaşanıyor. Tüm Vrapçişte'nin kurbanları derneğimize bağışlanıyor. Bazen kurbanları geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Yani Vrapçişte halkından aldığımız destek çok büyük. Yaptığımız her türlü faaliyette halktan tam destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selamet Derneği aynı zamanda Vrapçişteli esnaf ve İsviçre Vrapçişte Fonu'nun maddi destekleriyle ilkokul, lise ve üniversite öğrencilere burs dağıtıyor.