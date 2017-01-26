Köprü Dergisi'nin 15. yıldönümü vesilesiyle dün akşam Davut Paşa hamamında etkinlik düzenlendi.

Mehmed Arif'in yazdığı "Divanını Yakan Şair" adlı şiir kitabının da tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, yazar ve şairimiz Fahri Kaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Asst. Prof. Dr. Şener Bilali, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muftareviç, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, akademisyenle, dernek başkanları ve temsilciler katıldı.

Kitabın tanıtımını, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Zeynel Beksaç ve Leyla Şerif Emin tarafından yapıldı.

“Divan Yayıncılık” geçtiğimiz haftalarda Leyla Şerif Emin’in “Üskübistan” ve Seyhan Yakupi’nin “Giden Üç Adam” adlı kitapları yayımlamıştı.



Tanıtımın sonunda plaketler takdim edildi ve Mehmed Arif kitabını imzaladı.

Genç şairlerden biri olan Mehmed Arif, 1992’de Üsküp’te dünyaya geldi. İlkokulu “Tefeyyüz”de, liseyi “Yosip Broz Tito” lisesinde tamamladıktan sonra Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi İktisad Fakültesine yazıldı.

Yazı ve şiirleri birçok gazetede yayınlanan şairin ilk şiir kitabı Yeni Balkan Yayınlarından 2013 yılında çıktı. “Genç Filizler” adlı kitapta, Arif’in yanı sıra Yaser Halim ve Gülden Ruşit’in de şiirleri yer alıyordu.