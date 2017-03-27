Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, 'Rumeli Balkan Bululması' etkinliğine katılmak üzere gittiği Ankara'da farklı temaslarda bulundu.
MATÜSİTEB Başkanı TİKA'yı ziayret ederek TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Başkanı Mahmut Çevik ile bir araya geldi.
Emin ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Balkanlar danışmanı Sabri Demir, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ak Parti İzmir milletvekili Kerem Ali Sürekli, ve İzmir MAKSAD Başkanı Günay Cankurtaran ile görüştü.
MATÜSTEB'ten TİKA'ya Ziyaret
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